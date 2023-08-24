Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi: Bu bir bahane değildir hiçbir zaman

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi play-off'unda 3-2'lik Molde galibiyetinin ardından konuştu.

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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde’yi ilk maçta 3-2 mağlup eden Galatasaray’da 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Attığı golü yorumlayan Icardi, “Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Baktım kaleci öne çıkıyor, Midstjö’ye attım ve golü attık. Buradaki tüm takımlar zor. Hepimiz Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız” dedi.

Suni çimde oynadıklarına da dikkat çeken Galatasaray’ın golcüsü, “Farklı sahalarda ve şartlarda oynadığımız zaman farklı olabiliyor. İyi oynayamadığımızı söyleyebilirim ama buna alışmamız gerekiyor. Bu bir bahane değildir hiçbir zaman. Gruplara kalmak istiyorsak evimizdeki maçı da kazanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Icardi sözlerini şöyle tamamladı;

“Galatasaraylı taraftarları çok seviyorum. Onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. Evimizde ve deplasmanda hep yanımızdalar. Ben de onların sevgisinin karşılığı olarak sürekli goller atmak istiyorum.”