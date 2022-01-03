Galatasaray’ın yıldızı ülkesinde corona virüsüne yakalandı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Patrick van Aanholt, ülkesinde corona virüsüne yakalandı. Böylece Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi eksik sayısı beşe yükseldi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden kısmında gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ÜLKESİNDE CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI

Hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda'da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt'un izolasyon ve tedavi sürecine başlandı. Hollanda'daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncumuzun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesi planlanıyor.

Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin tedavilerine devam edildi. Milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.