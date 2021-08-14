Galatasaray’ın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu

St. Johnstone maçında 1 gol-2 asistlik performansıyla parmak ısırtan 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın yükselen değeri...

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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen performansı göz dolduruyor. İskoçya'da St. Johnstone ağlarına 1 gol bırakıp 2 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcu, dikkatleri üzerine çekti. İsabetli paslar ve hızlı oyunuyla göz kamaştıran Kerem için Avrupa kulüpleri harekete geçti.

Giresunspor ve Randers maçlarında milli futbolcuyu birçok kulübün temsilcisi izlemeye gelecek. Fatih Terim, Kerem'in performansıyla ilgili şunları söyledi: “Kerem ile ilgili gerek teknik olarak gerek atletizm olarak performans hocalarımızla programımız var. Özel çalışmaları da var. Dinliyor o da. O önemli. İkinci yarı ile ilk yarı bayağı farklı. İkinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Hatası olacak. Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli hal alıyor. Seviyoruz onu. Hep beraber onu da kolluyoruz diğer genç oyuncularımız gibi. Daha da iyi olacak. Özellikle pas oyununu iyi oynayabilen Kerem çok daha fazla fark yapabilir.”