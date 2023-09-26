Galatasaray’ın yükselişinde Okan Buruk ve Mauro Icardi damgası

Galatasaray'ın son iki sezondaki yükselişinde öne çıkan iki isim var: Okan Buruk ve Mauro Icardi...

Mesut YILDIRIM

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Geçen sezonu lig şampiyonu olarak kapatan, bu sezon da Şampiyonlar Ligi vizesi alırken iki kulvarda yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da istatistikleriyle öne çıkan iki isim var.

Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında üç kulvarda 51 maça çıkarken 39 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Cimbom, genç hocası ile 2.43 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturdu. Buruk'un 41 lig maçında da 32 galibiyeti bulunuyor: 2.45 ortalama puan.

Okan Buruk saha kenarındaki başarısıyla dikkat çekerken Mauro Icardi, sahadaki performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandıran; ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da gol atmayı başararak tarihe geçen Arjantinli yıldız bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de rakip fileleri 3 kez sarstı.