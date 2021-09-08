Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’ın elinde kırık çıktı!
Galatasaray'ın bu sezon transfer ettiği 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın elinde kırık tespit edildi. Sarı kırmızılı kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray’ın, U21 Milli Takımı’nda forma giyen futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın İskoçya maçında yaşadığı sakatlığın detayı belli oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan sarı kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz’ın ameliyatının planlandığını duyurdu.
Sezon başında Ankara Keçiörengücü’nden transfer edilen genç futbolcu, Süper Lig’de Hatayspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sarı kırmızılı formayı giydi. Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçında PSV Eindhoven’a karşı 45 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, Avrupa Ligi’nde ise Randers maçında 45 dakika mücadele etti.