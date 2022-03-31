Galatasaraylı Christian Luyindama’nın evi taşlandı

Galatasaray'ın ara transferde kiralık olarak takımdan gönderdiği Christian Luyindama'nın, ülkesi Demokratik Kongo'daki evi taşlandı.

Sozcu.com.tr

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2022 Dünya Kupası elemesi için Fas ile karşılaşan Demokratik Kongo, ilk maçı 1-1’lik beraberlikle tamamladıktan sonra rövanş maçında sahaya büyük umutla çıktı. Ancak mücadeleyi 4-1 kaybedince Dünya Kupası’na katılma hayalleri suya düştü.

Maçın ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan bazı taraftarlar sınırları aştı. Fas’ın attığı iki golde hatası bulunan Galatasaraylı Christian Luyindama’nın Kinşasa’da bulunan evi taşlandı.

Eeeeh to yebi ndaku ça defonce la maison familiale de Luyindama pic.twitter.com/02NxqnqvC8 — CHOSTAKOVITCH (@Papa_BioJagger) March 30, 2022

Pencereleri kırılan evin son halini sosyal medyada paylaşan bir kişi, “Büyük taşlarla saldırdılar ve camları kırdılar. Evi yerle bir etmeye gelmişler. Eşi evde yalnızdı. Şans eseri polis yakındaydı ve hemen müdahale etti” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Ocak 2019’da 3 milyon Euro’ya Standard Liege’den kiraladığı ve Haziran 2019’da 5 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Luyindama, kötü performansı nedeniyle ara transfer döneminde Suudi Arabistan’ın Taawon takımına kiralandı.

28 yaşındaki Demokratik Kongolu stoperin sözleşmesi Haziran 2022’de sona erecek.

#RDC : La Résidence de CHRISTIAN LUYINDAMA NEKADIO caillassé hier après la défaite des LEOPARDS 4- 1 face aux lions de l'Atlas du Maroc. Des projectiles ont cassés plusieurs vitres sa maman qui était dans la maison n'a heureusement aucune Blessure. pic.twitter.com/JHeab2qhAK — Beaurelle Kabeya Notable Bk (@KabeyaBk) March 30, 2022