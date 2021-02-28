Galatasaraylı Mostafa Mohamed atıyor, statta ‘Ya Mustafa’ çalıyor!

Galatasaray’ın ara transfer döneminde renklerine kattığı Mostafa Mohamed, golleriyle Cimbom'u sırtlamayı sürdürüyor. 23 yaşındaki Mısırlı, 5 lig maçında 5 gole ulaştı.

Sadece ligdeki Alanya sınavını boş geçen, aynı takıma kupada 1 gol atan ve Falcao'yu (5) geride bırakan Mostafa Mohamed, diğer 4 lig maçında rakip kalecileri avladı.

Genç yıldızın attığı gollerden sonra statta; ülkesi Mısır'ın dünya müziğine kazandırdığı, Türkçeye “Ya Mustafa” şeklinde geçip 1960'ta liste başı olan şarkı çalındı.

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Lakabının ‘Anakonda' olduğunu söyleyen Mohamed, maçtan sonra “Gollerden çok takımın kazanması önemli” dedi.