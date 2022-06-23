Galatasaraylı Mostafa Mohamed’e Fransa’dan talip

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed için Ligue 1 ekiplerinden Reims'in transfer teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’ın Ocak 2020’de Zamalek’ten transfer ettiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in talipleri artıyor.

Sarı kırmızılı ekibin ilk olarak 1.5 milyon euro bedelle kiraladığı ve yaklaşık 3.5 milyon euroya bonservisini aldığı Mohamed, beklentilerin altında bir performans sergiledi. Transfer olduğu ilk dönemde etkili bir oyun ortaya koyan ve peşpeşe goller atan 24 yaşındaki forvet, daha sonra duraklama dönemine girdi.

İlk sezonunda 17 maçta 9 gol atan Mohamed, geçtiğimi Aralık ayında satın alma opsiyonu kullanılınca Galatasaray’la 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. ancak bu sezon form tutamayan Mostafa Mohamed, oynadığı 40 maçta sadece 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

GOMIS’İN GERİSİNDE KALDI

Domenec Torrent döneminde kadroya girmekte zorlanan Mısırlı golcü, Fransız forvet Bafetimbi Gomis’in arkasında kaldı. Yeni teknik direktör Okan Buruk’ın Mısırlı yıldız hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyor. Ancak Fransa Ligue 1 ekibi Reims, yeni sezon öncesi yapacağı forvet transferinde Mostafa Mohamed’i listenin başına koydu.

Manchester United, Chelsea, Bayern Münih ve Newcastle United gibi takımların istediği Hugo Ekitike’nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakan Reims yönetimi, golcü oyuncunun yerini Galatasaray’ın forvetiyle doldurmak istiyor.

TOULOUSE DA TEKLİF YAPABİLİR

Fransız basınında yer alan iddiaya göre, Reims Mohamed için 1 yıllık kiralama formulünü düşünüyor. Mohamed daha önce de Fransız kulüplerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı ve Ocak 2021’de Saint Etienne’e transfer olmaya çok yakındı.

Öte yandan Ligue 1’e yükselen Toulouse da Mohamed ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor ve Galatasaray’a teklif yapmaya hazırlanıyor.