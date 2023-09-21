Galatasaraylı Tete, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi
Galatasaray'ın Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının beraberlik golünü atan Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11’ine seçildi.
UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray’ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında ilk haftanın 11’inde yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’inde şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Ivan Provedel (Lazio)
Defans: Achraf Hakimi (PSG), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Aleksa Terzic (Salzburg)
Orta Saha: Galeno (Porto), Martin Odegaard (Arsenal), Tete (Galatasaray), Brais Mendez (Real Sociedad), Casemiro (Manchester United)
Forvet: Joao Felix (Barcelona), Roko Simic (Salzburg)