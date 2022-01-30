Galatatsaray’da Luyindama’nın ayrılığı TFF’ye bildirildi

Galatasaray, Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Luyindama, Al Taawoun Kulübü'ne kiralandı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve yabancı kontenjanını açmak isteyen Galatasaray’da Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama takımdan ayrıldı. Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon ile anlaşan Luyindama için sarı-kırmızılılar, bu transferi Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. TFF’nin resmi internet sitesinde takım kadrosunda bölümünde 28 yaşındaki futbolcu için ‘Yurt dışına çıkış tarihi: 30.01.2022 / Suudi Arabistan’ ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY’DAN RESMİ KİRALIK AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü de TFF listesinin ardından resmi siteden Luyindama transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar transferi, “Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan’ın Al Taawoun Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır” şeklinde açıkladı.

Christian Luyindama bu sezon sarı-kırmızılılar ile 19 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Başarılı defans oyuncusu Belçika’nın Standard Liege ekibinden Galatasaray’a transfer olmuştu.

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