Galler ile İsviçre yenişemedi (EURO 2020 A Grubu)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu maçında Galler ile İsviçre, 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı atılan goller, iki takımın Türkiye’nin de yer aldığı gruba birer puanla başlamalarına neden oldu. İsviçre’nin golü Embolo’dan gelirken, Galler’in golünü Moore kaydetti.

İlk yarısı oldukça temposuz ve pozisyon açısından kısır geçen maça Galler tüm hatlarıyla savunma yaparak, İsviçre ise kapalı savunmayı açmaya çalışarak başladı. Topa sahip olan, rakip savunmada boşluk arayan İsviçre, ilk yarıda istediği pozisyon zenginliğine ulaşamadı. Hızlı ataklarla tehlike yaratmaya çalışan Galler ise, Ramsey ve Bale’in etkisiz kalmasıyla ilk 45 dakikada İsviçre savunmasını zorlayamadı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya adeta golle başlayan İsviçre, 49. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Embolo’nun kafa golüyle öne geçmeyi başardı. Sürekli aradığı golü ikinci yarının hemen başında bulan İsviçre, daha sonra savunmaya çekildi. Böylece maçta adeta takımlar rol değiştirdi. Galler beraberlik için saldırırken, İsviçre ise rakibine pozisyon vermemeye çalıştı.

Karşılaşmada 74. dakika oynanırken duran top organizasyonu sonrası Galler’in golü geldi. Yapılan ortaya iyi yükselen Moore’un kafası, maçta yeniden dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda İsviçre daha net pozisyonlar bulsa da, skoru değiştirmeyi başaramadı. İsviçre’nin Gavranovic ile bulduğu bir gol ise Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galler ile İsviçre arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. İlk maçında İtalya’ya 3-0 yenilen Türkiye A Milli Futbol Takımı için de önem taşıyan mücadelede Galler ve İsviçre puanları paylaştı. Böylece İtalya’nın 3 puanla liderlik koltuğunda oturduğu A Grubu’nun ilk haftasında Galler ve İsviçre 1’er puanla sıralandı. Türkiye ise 0 puanla son sırada yer aldı.