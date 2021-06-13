Galler maçı hazırlıkları başladı! Çağlar ve Umut ayrı çalıştı

EURO 2020’nin açılış maçında İtalya karşısında boy gösteren A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşmadan 3-0’lık yenilgiyle ayrılırken, maçın ardından Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye hareket etti. Dün akşam saatlerinde kamp yaptığı otele yerleşen Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçı olan Galler mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Neftçi Bakü Stadı’nda yapılan idmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman öncesinde futbolcuları orta sahada toplayan Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularla bir müddet toplantı yaptı. Ardından dar alanda elle paslaşma oynayan futbolcular, daha sonra ise ikili ekipler halinde birbirlerine yapışık olarak maç yaptı.

Futbolcular, elle oynanan pas oyununda son vuruşu ayak ya da kafayla yaparak gole çevirmeye çalışırken, kaleci Altay Bayındır’ın kafayla attığı gol dikkat çekti.

Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş, antrenmanda yer almazken, bu 2 futbolcunun fizyoterapist eşliğinde salonda antrenman yaptığı öğrenildi. Galler maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek olan Ay-Yıldızlı ekip, basına kapalı olarak çalışacak.