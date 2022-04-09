Gazi ateşi yanıyor! Dev yarış 26 Haziran’da…

Nisan ayıyla birlikte 9 hipodromda İlkbahar - Yaz sezonunun startı veriliyor. İzmir ve Adana'daki çim yarışlarına ek olarak İstanbul, Ankara ve Bursa'da da safkanlar çim piste çıkıyor.

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At Yarışları’nda yeni sezon pazartesi günü start alıyor. Gözler ise Gazi Koşusu adaylarında. Dev yarış ise 26 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. İşte TJK’dan yapılan açıklamaya göre yeni sezondaki yarış programı…

İSTANBUL (13 Nisan – 13 Kasım)

İstanbul'da İlkbahar – Yaz yarış sezonu 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Sezonun açılışında, 3 yaşlı İngiliz tayları, çim pistte 1400 metre mesafede, handikaper Orhan Meker adına düzenlenen koşuda (KV-18) ve yine 1400 metre çim pistte, Ergin Talay Koşusu’nda (KV-8) mücadele verecek.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonunda 93 yarış gününde, 468'i çim ve 292'si sentetik olmak üzere toplamda 760 koşuda safkanlar birincilik için sahaya çıkacak. Bu koşuların 435'inde safkan İngiliz atları, 325'inde safkan Arap atları start alacak.

İstanbul ilkbahar-yaz yarış sezonunda yarışlar; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak.

96. GAZİ KOŞUSU 26 HAZİRAN’DA

96. kez düzenlenecek yarışçılığımızın derbisi Gazi Koşusu, 26 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek diğer önemli koşular ise şöyle;

• (G1) Erkek ve Dişi Tay Deneme Koşuları 15 Mayıs Pazar,

• (G1) Kısrak Koşusu ve (G2) Sait Akson Koşusu 5 Haziran Pazar,

• (G1) İstiklal Savaşı Koşusu 24 Haziran Cuma,

• (G1) Niğbolu Koşusu 24 Temmuz Pazar,

• (G1) Çanakkale Zaferi Koşusu 31 Temmuz Pazar

• (G1) Veliefendi Koşusu 18 Eylül Pazar

• (G1) Çaldıran Koşusu 23 Ekim Pazar

• (G2) Uluslararası F.G./FRBC Anadolu Koşusu 3 Eylül Cumartesi

• (G3) Uluslararası İstanbul Koşusu 3 Eylül Cumartesi

• (KV-9) Uluslararası IFAHR Koşusu 3 Eylül Cumartesi

• (G3) Uluslararası Trakya Koşusu 4 Eylül Pazar

• (G3) Uluslararası Topkapı Koşusu 4 Eylül Pazar

• (G2) Uluslararası Boğaziçi Koşusu 4 Eylül Pazar

• (G3) Uluslararası Malazgirt Koşusu 4 Eylül Pazar

İstanbul’da sezon boyu toplam 22 G1, 26 G2, 26 G3, ayrıca 9 A3, 3 A2 koşu gerçekleşecek.

ANKARA (14 Nisan – 12 Kasım)

Ankara'da sezon 14 Nisan Perşembe günü açılıyor. 75. Yıl Hipodromu'nda planlanan 84 yarış gününde 404'ü çim ve 284'ü kum olmak üzere toplamda 688 koşu yapılacak. Bu koşuların 384'ünde safkan İngiliz atları, 304'ünde ise safkan Arap atları birincilik için piste çıkacak. Ankara'da İlkbahar-Yaz sezonunda yarışlar; Nisan – Ekim – Kasım aylarında Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün, Mayıs – Eylül aylarında ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri haftada 3 gün düzenlenecek.

Sezonun açılış gününde 4 yaşlı Arap atlarına mahsus Cevdet Karataş Koşusu (KV-18/DHÖW) çim pistte 1400 metre mesafede gerçekleşecek. Ayrıca yarış programında yer alan Polis Günü Koşusu (KV-7) 4+ yaşlı İngiliz atları arasında kum pistte ve 2000 metre mesafede yapılacak.

Sezonun bazı önemli koşularının tarihleri ise şöyle;

• (G1) TBMM Koşusu 7 Mayıs Cumartesi

• (G1) Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 28 Mayıs Cumartesi

• (G2) Mehmet Akif Ersoy Koşusu 4 Haziran Cumartesi

• (G1) Ankara Koşusu 24 Eylül Cumartesi

• (G1) Hatay Koşusu 1 Ekim Cumartesi

• (G2) Kraliçe Elizabeth Koşusu 8 Ekim Cumartesi

• (G1) Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları 29 Ekim Cumartesi

Ankara’da sezon boyu toplam 14 G1, 9 G2, 3 G3 koşu, ayrıca 11 A3 ve 3 A2 koşu gerçekleşecek.

BURSA (11 Nisan – 11 Kasım)

Bursa'da yeni sezon 11 Nisan Pazartesi günü açılıyor. İlkbahar-Yaz sezonunda, 62 yarış gününde 292 çim ve 209 kum olmak üzere toplamda 501 koşu düzenlenecek. Bursalı yarışseverler bu koşuların 283'ünde İngiliz, 218'inde ise Arap atlarının mücadelesine tanık olacak.

Osmangazi Hipodromu'nda yarışlar Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılacak.

Bursa yarış sezonunda ilk çim pist yarışları 15 Nisan Cuma günü, 3 yaşlı İngiliz safkanlarına mahsus 1500 metrede koşulacak Bursa Emniyet Müdürlüğü Koşusu (KV-6), 4 yaşlı Arap atlarının 1700 metrede start alacağı Selami Kavçın Koşusu (KV-6/DHÖW) ve 2 yaşlı İngiliz taylarına özel 800 metre Dehere Koşuları (Şartlı 1) ile başlamış olacak.

Sezonun bazı önemli koşularının tarihleri ise şöyle;

• (G3) Orhangazi Koşusu 20 Mayıs Cuma

• (G2) Osmangazi Koşusu 15 Temmuz Cuma

• (G3) Vali Koşusu 12 Ağustos Cuma

• (G3) Ertuğrul Gazi Koşusu 26 Ağustos Cuma

• (A2) Kayı Koşusu 3 Ekim Pazartesi

• (A2) Yeşil Bursa Koşusu 11 Kasım Cuma

Bursa’da sezon boyu toplam 1 G2, 5 G3 koşu ayrıca 11 A3 ve 2 A2 koşu gerçekleşecek.

İZMİR (14 Nisan – 12 Kasım)

İzmir'de safkanlar 14 Nisan'da yarışseverlerle buluşacak. 62 yarış gününden oluşan ve 12 Kasım'a kadar sürecek olan yaz sezonu boyunca 291'i çim, 195'i kum olmak üzere toplamda 486 koşu düzenlenecek. 269 tanesinin safkan İngiliz atlarına ve 217 tanesinin de Arap safkanlarına mahsus olarak koşulacağı bu mücadeleler yaz sezonu boyunca Şirinyer Hipodromu'nda yarışseverlerle olacak. İzmir yaz yarış takvimi; Nisan – Haziran ve Eylül – Kasım ayları arasında, Perşembe ve Cumartesi günleri, Temmuz – Ağustos aylarında ise Cumartesi ve Pazar günleri koşulacak şekilde planlanmıştır.

Şirinyer Hipodromu'nda 27 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek 199.000 TL ikramiyeli, 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus Ethem Menderes Koşusu (G3/DHÖW), İzmir'in İlkbahar-Yaz takvimindeki en önemli koşusu olarak göze çarpıyor.

ADANA (12 Nisan – 26 Haziran / 4 Eylül – 13 Kasım)

Adana'da 31 yarış gününden oluşan sezon 12 Nisan'da start alacak. 162'si çim, 85'i kum olan toplamda 247 koşunun 137'si İngiliz, 110'u da Arap atlarının mücadelesine sahne olacak.

Sezonun en önemli mücadelesi 12 Haziran Pazar günü koşulacak. 4+ yaşlı İngiliz atlarının 2000 metre mesafe kum pistte ter dökeceği (A3) yarışın ikramiyesi 187.500 TL olacak.

ELAZIĞ (13 Nisan – 13 Kasım)

Elazığ'da 13 Nisan Çarşamba günü başlayacak yaz sezonu 13 Kasım Pazar günü son bulacak. Sezon boyu düzenlenecek 341 koşunun 170'inde İngiliz, 171'inde ise Arap safkanlar ter dökecek. Planlanan 50 yarış gününde, Nisan – Haziran aylarında yalnızca Çarşamba, Temmuz – Ağustos aylarında Pazartesi ve Çarşamba, Eylül'de Pazar ve Pazartesi, Ekim – Kasım aylarında ise Çarşamba ve Pazar günleri yarış düzenlenecektir.

Elazığ Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz dönemindeki en önemli yarışlar; 13 Temmuz Çarşamba günü 2000 metre kum pistte 4+ yaşlı safkan Arap atlarına mahsus koşulacak Vali Koşusu (A3/DHÖW) ve 29 Ağustos Pazartesi 1900 metre kum pistte 3+ İngiliz atlarının mücadele vereceği Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu (A3) olarak göze çarpıyor.

ŞANLIURFA (11 Nisan – 16 Temmuz)

Şanlıurfa'da İlkbahar-Yaz sezonu 11 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Toplamda 90 koşunun 46'sı safkan İngiliz atları, 44'ü ise safkan Arap atları için düzenlenecek.

Şanlıurfa Hipodromu'nda 13 yarış günü olarak tertiplenen takvimde yarışlar Nisan – Haziran aylarında Pazartesi, Temmuz ayında ise Pazar günü olarak planlanmıştır.

DİYARBAKIR (17 Nisan – 8 Kasım)

Diyarbakır'da 17 Nisan Pazar günü başlayacak yaz sezonu 8 Kasım Salı günü son bulacak. Sezon boyu düzenlenecek 184 koşunun 102'sinde İngiliz, 82'sinde ise Arap safkanlar ter dökecek. Planlanan 29 yarış gününde, Nisan – Ağustos aylarında yalnızca Pazar, Eylül'de Çarşamba ve Ekim – Kasım aylarında ise Salı günleri yarış düzenlenecektir.

Diyarbakır Hipodromu'nda İlkbahar – Yaz dönemindeki en önemli yarışlar; 21 Eylül Çarşamba günü 2000 metre kum pistte 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus koşulacak Uluslararası Diyarbakır Karpuz Festivali Koşusu (A3) ve 18 Ekim Salı 1900 metre kum pistte 4+ yaşlı safkan Arap atlarının mücadele vereceği Vali Koşusu (A3/DHÖW) olarak göze çarpıyor.

KOCAELİ (12 Nisan – 7 Kasım)

Kocaeli'de 12 Nisan Salı günü başlayacak yaz sezonu 7 Kasım Pazartesi günü son bulacak. Sezon boyu düzenlenecek 297 koşunun 164'ünde İngiliz, 133'ünde ise Arap safkanlar ter dökecek. Planlanan 39 yarış gününde, Nisan – Haziran aylarında yalnızca Salı, Temmuz – Ağustos aylarında Salı ve Perşembe, Eylül'de Salı ve Ekim – Kasım aylarında ise Pazartesi günleri yarış düzenlenecektir.