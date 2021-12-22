Gaziantep Alanyaspor maçında üç gol! Evinde bileği bükülmüyor

Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Alanyaspor ise ligde üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 2-1 kazandı. Gaziantep FK’nin gollerini Furkan Soyalp ve Diedhiou kendi kalesine atarken, Alanyaspor’un tek golü Joao Novais’ten geldi.

Gaziantep FK böylece evinde bu sezon oynadığı 9. maçından da mağlubiyet almadan ayrılmış oldu. Geçtiğimiz hafta evinde Adana Demirspor’a 3-1 yenilen Alanyaspor ise ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 25’e yükseltirken, Alanyaspor 27 puanda kaldı.

GOLLER İKİNCİ YARI

İki takımın da pozisyonlar bulduğu ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Gaziantep FK, ikinci yarıda 56. dakikada Furkan Soyalp ile öne geçti. Bu gole 6 dakika sonra Novais karşılık verdi. Novais, 62. dakikada kaydettiği golle takımına beraberliği getirdi.

Karşılaşmada 78. dakika oynanırken gelişen Gaziantep FK atağında Diedhiou topu kendi ağlarına gönderdi. Kalan dakikalarda 2-1’lik skor avantajını korumayı başaran Gaziantep FK, mücadeleden galip ayrılan takım oldu.