Gaziantep FK Adana Demirspor karşısında dağıldı! İki penaltı kaçtı, bir ilki yaşadı

Sahasında Adana Demirpsor'un konuk eden Gaziantep FK, rakibine farklı mağlup olarak bu sezon bir ilki yaşadı. Adana Demirspor'un iki penaltısında kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gaziantep FK, evinde Adana Demirspor’u konuk etti. Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 3-0 kazandı. Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez yenildi.

Adana Demirspor’u galibiyete taşıyan golleri Britt Assombalonga (2), ve Birkir Bjarnason kaydetti. Assombalonga’nın kullandığı iki penaltı vuruşunu kaleci Günay Güvenç kurtarmayı başardı.

Bu sezon sahasında ilk kez mağlup olan Gaziantep FK, 35 puanda kalırken, Adana Demirspor puanını 44’e yükseltti.

İKİ PENALTI KAÇTI

Maça iyi başlayan Adana Demirspor, Matias Vargas’ın pasında Assombalonga ile 18. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamladı.

İkinci yarıya üç oyuncu değişikliği ile başlayan Gaziantep FK, savunma güvenliğini ikinci plana attı. Tüm hatlarıyla saldıran Gazianteo FK karşısında hızlı ataklarla pozisyonlar bulmaya başlayan Adana Demirspor, 56. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Assombalonga’nın vuruşunu Günay Güvenç kurtardı.

Karşılaşmada 69. dakika oynanırken Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Jonas Svensson’un asistini gol çeviren Bjarnason, takımını 2-0 öne geçirdi. 81. dakikada Adana Demirspor’un kazandığı ikinci penaltıda da topun başına Assombalonga geldi. Günay Güvenç’i yine geçemeyen Assombalonga, ikinci penaltıyı da kaçırdı. Kaçan penaltı sonrasında Kaan Kanak’ın kullandığı kornerde topu ağlara gönderen Assombalonga, 82. dakikada maçın sonucunu belirledi.