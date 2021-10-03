Gaziantep FK, Altay’ı 21 dakikada 4’ledi!

Bu sezon sahasında, deplasmana göre bambaşka bir tablo çizen Gaziantep FK, ilk yarı 0-0 biten maçta 4-1 mağlup ederek iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK ile Altay karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazanarak sahasındaki iyi formunu sürdürdü.

İlk yarı 0-0 geçen maçta Gaziantep FK ikinci yarıda rakibine zor anlar yaşattı. 52. dakikada Maxim’in penaltısıyla açılan gol perdesi 57’de Merkel ve 61’de yine Maxim ile devam etti.

3-0’a gelen maçta Altay, 63. dakikada Erhan Çelenk’in golüyle umutlandı ancak Gaziantep FK 73’te Dicko ile durumu 4-1’e getirdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK milli araya 11 puanla 12. sırada girerken; Altay da 15 puanla 5. sırada yer aldı.

Ligin 9. haftasında Altay sahasında Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Hatayspor deplasmanına gidecek.