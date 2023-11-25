Gaziantep FK-Ankaragücü maçında seriler sona erdi: 0-1
Ligde 2 maçtır kazanamayan Ankaragücü, son 2 maçını kazanan Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
Başkent ekibinin 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran golü 45+5’te Alper Uludağ kaydetti. Oyunun hakimi olan Ankaragücü, ikinci yarıda Gaziantep FK’ya gol şansı tanımadı.
Bu sonucun ardından 2 maç sonra puan kaybeden Gaziantep FK 15 puanla 12. sıraya gerilerken, 16 puana yükselen Ankaragücü de 11. sıraya çıktı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N’Koulou (Dk. 74 Brayan), Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 45 Markovic), Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 45 Jevtovic), Maxim (Dk. 87 İlker Karakaş), Morais, Dragus
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 80 Cem Türkmen), Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+1 Mert Çetin), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Rodrigues), Radakovic, Mujakic, Morutan (Dk. 62 Chatzigiovanis), Moreira, Sowe, Renaldo (Dk. 62 Kitsiou)
Gol: Dk. 45+2 Alper Uludağ (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 3 Ogün Özçiçek, Dk. 52 Morais, Dk. 57 Mustafa Eskihellaç, Dk. 79 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 25 Radakovic, Dk. 35 Renaldo, Dk. 79 Alper Uludağ, Dk. 85 Rodrigues, Dk. 88 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada MKE Ankaragücü’nün gelişen atağında ceza sahasında ortayla buluşan Sowe’in vuruşunu kaleci Nita karşılayarak içeri gönderdi. Rakip ceza sahasında meşin yuvarlığı önünde bulan Erkan Bekiroğu’nun vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
45. dakikada konuk ekibin sol kanatta gelişen atağında ise Alper Uludağ’ın defansın arkasına açtığı ortayla ceza sahasında buluşan Sowe’nin vuruşunda kaleci Nita topu kontrol etti.
45+2. dakikada konuk ekip golü buldu. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Erkan Bekiroğlu’nun pasıyla buluşan Alper Uludağ’ın çektiği şut kaleci Nita’nın solunda ağlarla buluştu: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
57. dakikada MKE Ankaragücü’nün sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Renaldo’nun çektiği şutu kaleci Nita çıkardı.
80. dakikada MKE Ankaragücü’nün orta sahadaki atağında ceza yayındaki topla buluşan Erkan Bekiroğlu’nun çektiği şut kale dibine yakın noktadan auta gitti.
90+2. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Han Güngördü’nün gönderdiği topa rakip ceza yayına yakın alında buluşan Sowe’nin aşırtma şutunu kaleci Nita kontrol etti.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.