Gaziantep FK-Başakşehir maçında tarihe geçen golle gelen galibiyet

Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'ya konuk olan Medipol Başakşehir, maç başladıktan saniyeler sonra yediği gole karşılık veremeyince 1-0 mağlup oldu.

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Süper Lig’de zor günler geçiren ve Fenerbahçe galibiyetiyle yükselişe geçmek isteyen Medipol Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanında darbe yedi. Süper Lig tarihine geçen golle kazanan Gaziantep FK yenilmezlik serisini üç maça çıkartırken, Başakşehir ligdeki beşinci mağlubiyetini tattı.

Karşılaşmanın 9. saniyesinde Muhammet Demir’in attığı golle öne geçen ev sahibi Gaziantep FK, kalan dakikalarda rakibinin baskısına direnmeyi başardı. Konuk ekip Başakşehir ise, kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayınca mücadele 1-0’lık skorla sona erdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Gaziantep savunmasının ters vuruşu kaleye yönelirken, kaleci Günay Güvenç çizgi üzerinde yaptığı kurtarışla beraberlik golüne engel oldu. Öte yandan Muhammet Demir’in golü, Süper Lig tarihinde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Günay Güvenç, çizgi üzerinde yaptığı müthiş kurtarışla M. Başakşehir’in beraberlik golüne engel oldu! #beINSPORTS pic.twitter.com/6mJ9JuisCv — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 22, 2021

Bu sonuçla yenilmezlik serisini üç maça çıkartan Gaziantep FK puanını 8 yaparken, tek galibiyetini Fenerbahçe karşısında alan Başakşehir’in mağlubiyet sayısı 5’e yükseldi ve 3 puanda kaldı. Başakşehir ligde bir sonraki maçını sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacak. Gaziantep FK ise, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.