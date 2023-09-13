Gaziantep FK, Denis Dragus’u transfer etti
Gaziantep FK, son olarak Belçika Ligi takımlarından Standard Liege forması giyen Denis Dragus'u kadrosuna kattı.
Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Belçika Ligi takımlarından Standard Liege forması giyen Denis Dragus’u kadrosuna kattı.
24 yaşındaki Rumen santrfor, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dragus, yeni sezonda Gaziantep FK’nın formasını terletecek.
Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, “Denis Dragus’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. (AA)