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Gaziantep FK, Denis Dragus’u transfer etti

Gaziantep FK, son olarak Belçika Ligi takımlarından Standard Liege forması giyen Denis Dragus'u kadrosuna kattı.

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Gaziantep FK, Denis Dragus’u transfer etti

Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Belçika Ligi takımlarından Standard Liege forması giyen Denis Dragus’u kadrosuna kattı.

24 yaşındaki Rumen santrfor, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dragus, yeni sezonda Gaziantep FK’nın formasını terletecek.

Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, “Denis Dragus’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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