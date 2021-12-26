Gaziantep FK deplasmanda Rize’yi devirdi! Devreyi 3 puanla kapattı…
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Süper Lig’de 19. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Bu sonucun ardından Gaizantep FK, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 28 puanla 8. sırada yer buldu. 2 maçtır kazanamayan Rizespor ise 17 puanla 17. sırada yer aldı.
Gaziantep FK, 20. haftada Karagümrük’ü konuk edecek. Rizespor ise Beşiktaş’ı ağırlayacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Boldrin'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
32. dakikada Umar'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo’nun pasında Boldrin şutunu çekti, ancak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43. dakikada ceza sahası içinde Selim'in müdahalesiyle Figueiredo yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Maxim topu ağlara gönderdi. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sabo'nun şutunda meşin yuvarlak az fark auta çıktı.
74. dakikada Gaziantep ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahasının dışında topla buluşan Umar'ın sol çaprazdan şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
81. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Pohjanpalo'nun şutu az farkla üstten auta çıktı.