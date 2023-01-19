Gaziantep FK, Erol Bulut’la dibe vurdu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut, kulübün en kötü lig dönemini yaşadı. Gaziantep FK'da en uzun süre görevde kalan teknik direktör olan Bulut, Mayıs 2021'den beri Anadolu ekibinde görev yapıyor.

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4 sezonluk Spor Toto Süper Lig tarihinde 3. teknik adamla çalışan Gaziantep FK’de 610 günle en uzun süre görevde kalan teknik direktör Erol Bulut, ligin ilk yarısında kulübün en kötü Süper Lig dönemini geride bıraktı.

4 yıllık Süper Lig tarihinin en kötü ilk yarı performansını bu sezon geride bırakan Gaziantep temsilcisi, oynadığı 18 lig maçında 4 galibiyet, 7’şer beraberlik ve mağlubiyet alarak taraftarını üzdü.

Erol Bulut’un öğrencileri, topladığı 19 puanla ligin ilk yarısını 12. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi, bu sonuçlarla ilk yarı performansları değerlendirildiğinde Süper Lig tarihinin en kötü dönemini geride bırakmış oldu.

EROL BULUT EN İSTİKRARLI HOCA OLDU

Süper Lig tarihi boyunca genel itibarıyla istikrarlı bir görüntü çizen kırmızı-siyahlı ekip, ligdeki 4. sezonunda 3. teknik adamıyla yoluna devam ediyor.

13 Haziran 2019’da Rumen teknik adam Marius Sumudica ile sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlı ekip, 10 Ocak 2021 tarihine kadar yoluna devam ettiği Sumudica’dan 577 gün taktik aldı. Bu sürede 51 lig maçına çıkan Sumudica, 19 galibiyet ve 20 beraberlik hanesine 77 puan yazdırdı. Rumen çalıştırıcı, maç başına ortalama 1,50 puan topladı.

Sumudica’nın ardından 2020-2021 sezonun ortasında Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Güneydoğu temsilcisi, 116 gün birlikte çalıştığı Pinto ile 21 lig maça çıktı, 6 galibiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Gaziantep FK, Pinto yönetiminde maç başına 1,14 puan ortalaması yakaladı.

Portekizli teknik adamın ardından Erol Bulut ile masaya oturan Gaziantep FK, 20 Mayıs 2021 tarihinden bu yana yoluna aynı hocayla devam ediyor. Takımın başında 56 lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, 16 galibiyet ve 17 beraberlikle 1,16 puan ortalaması yakaladı. Bulut, 610 gündür görevine devam ediyor. (AA)