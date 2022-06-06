Gaziantep FK, Figueiredo’nun bonservisini aldı

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Joao Figueiredo'nun bonservisini alarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Gaziantep Futbol Kulübü, gelecek sezonun ilk transferini yaptı. Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve 10 gol 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Joao Figueiredo’nun bonservisini Al-Wasl kulübünden aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

10 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübü’müzde geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Joao Figueiredo'nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varılmıştır. Geçtiğimiz sezon 10 gol, 7 asistlik performansla takımımıza önemli katkılar sağlayan Brezilyalı futbolcumuz, 2025 yılının sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Joao Figueiredo'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.