Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından rahat çıktı: 0-3

Hafta arasında Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında yıldızları Mauro Icardı ve Kerem Aktürkoğlu ile 3 puana uzandı.

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-0 kazanarak seriyi devam ettirdi.

Geçen sezonun son 6 maçını kazanan Galatasaray, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarının ardından Gaziantep FK mücadelesiyle birlikte yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun 2. dakikada filelere gönderdiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken milli futbolcu bu kez 5. dakikada sahneye çıkıp gol perdesini açtı: 0-1. Sarı-kırmızılılar 64’te Kerem’in asistiyle topu filelere gönderen Icardi’nin golüyle iyice rahatladı: 0-2. Arjantinli yıldız 73. dakikada kazandığı penaltıda topu bir kez daha filelere gönderdi: 0-3.

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu’nun 75. dakikada filelere gönderdiği top ise VAR kontrolü sonrasında Kerem Demirbay’ın elle oynaması nedeniyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından ligdeki 4. maçını da kaybeden Gaziantep FK puansız son sıraya indi. Bir maçı eksik olan Galatasaray da 7 puanla 2. sıraya çıktı.

Galatasaray milli takım arasının ardından sahasında Samunspor’u konuk edecek. Gaziantep FK da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

GOLLER NASIL OLDU?

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Tete’nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Kerem Demirbay’ın yaptığı kafa vuruşunda top, Jevtovic’ten döndü. Karambol sonucu topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu’nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen’in sağından filelere gitti: 0-1.

64. dakikada Angelino’nun orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde müsait durumda bulunan Icardi’ye aktardı. Icardi, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi, Ömürcan Artan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 72’nci dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Ahmet Şen’in solundan filelere yolladı: 0-3.

ICARDI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Gaziantep FK maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig’deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş mücadelesinde de bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Icardi, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU LİGDE SİFTAH YAPTI

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 9. resmi maçında ter döken Kerem, 5. dakikada skoru değiştiren isim oldu.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 kez ağları havalandırdı.

“CİMBOM” YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 3’ü Trendyol Süper Lig, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

MAÇ SONRASI SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Karşılaşmanın ardından bir taraftar, kapalı tribünden atlayarak sahaya girdi. Güvenlik güçlerinden kaçan taraftar, Icardi’nin yanına geldi.

Icardi, taraftara sarıldıktan sonra güvenlik görevlileri, taraftarı sahadan çıkardı.