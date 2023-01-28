Gaziantep FK hasreti Ankaragücü deplasmanında sonlandırdı: 0-2
Ligde 9 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığı haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
İlk yarısı golsüz geçilen maçta Gaziantep FK 47. dakikada Djilobodji ile 1-0 öne geçti. 90+7’de ise konuk takım kontra atakta Figueriedo’nun ceza sahası içerisindeki plase vuruşuyla farkı 2’ye çıkardı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK 22 puanla 11. sıraya çıkarken, aynı puanda kalan Ankaragücü de 12. sıraya geriledi.
Ligin 22. haftasında Ankaragücü BAY geçtiği için maç yapmayacak. Gaziantep FK ise 1 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de Hatayspor’u konuk edecek.
GOLLER NASIL GELDİ?
47. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim’in sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Furkan Soyalp’in topu kafayla arka direğe doğru çevirdi. Kale sahası içinde uygun durumda bulunan Djilobodji’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
90+6. dakika konuk ekip farkı 2’ye yükselti. Veliu’nun pasıyla topla buluşan Figueiredo, soldan ceza sahasına girerek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.