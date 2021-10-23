Gaziantep FK ile Giresunspor duraklamada puanları paylaştı

Ligin ilk 7 maçında galip gelemeyen Giresunspor, Göztepe maçıyla başlayan seride Gaziantep FK'yı mağlup etmeye çok yaklaştı ancak 90+2'de Perez'in kendi kalesine attığı golle maç 1-1 sona erdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle bitti.

Sahasında bu sezon hiç yenilmeyen üst üste 3 galibiyet alan Gaziantep karşısında 78. dakikada Serginho ile 1-0 öne geçen Giresunspor, +7 uzatmanın verildiği maçta 90+2’de filelerinde golü gördü.

Maç boyunca birçok fırsatta son vuruşu iyi yapamayan konuk takım, 90+2’de kendi kalesine gol attı! Gaziantep FK’nın atağında sol kanattan yapılan ortaya stoper Perez ile kaleci Okan Kocuk aynı anda yükseldi. Perez’in kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderdiği pozisyonda kaleci Okan da sakatlandı.

Skorun 1-1 olduğu maçta 5 dakika oyun durdu. Başı dönen kaleci Okan tedavinin ardından maça devam etti. Geride kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü aradı ancak skor değişmedi.

Bu sonucun ardından Gaziantep 12 puana yükselirken, iki galibiyetin ardından deplasmandan 1 puanla dönen Giresunspor da haftayı 9 puanla tamamladı.

Gaziantep FK gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor da sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.