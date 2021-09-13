Gaziantep FK ilk galibiyetini Antalyaspor’a karşı aldı

Süper Lig 4. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Gaziantep FK, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Antalyaspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta skoru belirleyen goller ikinci yarıda geldi. Gaziantep FK’nın 2-0’lık galibiyetiyle tamamlanan maçta golleri 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve uzatma anlarında Hamza Mendly kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde eden Gaziantep FK, 4 puanı bulan Antalyaspor ile puanını eşitledi. Gaziantep FK bir sonraki maçında deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak. Antalyaspor ise, evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.