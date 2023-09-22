Gaziantep FK İstanbulspor karşısında siftah yaptı
Gaziantep FK, sahasında oynadığı maçta İstanbulspor'u mağlup ederek bu sezon Süper Lig'deki ilk puanlarını aldı. İstanbulspor'un galibiyet hasreti ise dört maça çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği İstanbulspor’u 2-0 yendi.
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Gaziantep FK’yi galibiyete taşıyan golleri 74. dakikada Denis Dragus ve 90+5. dakikada Albian Ajeti kaydetti.
Bu sonuçla Süper Lig’de bu sezonki puan hasretine son veren Gaziantep FK puanını 3’e yükseltirken, dördüncü maçından da galibiyet alamadan ayrılan İstanbulspor 2 puanda kaldı.
Uzun süre golsüz berabere devam eden karşılaşmada gol perdesi son 15 dakikaya girilirken açıldı. Markovic’in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denis Dragus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Gaziantep FK’yi öne geçirdi.
Mücadelenin uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip rahatladı. Markovic’in ceza sahasının sağından kale önüne attığı topla buluşan Albian Ajeti, meşin yuvarlağı kaleci Jensen’in sağından ağlarla buluşturdu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Gaziantep FK’nin galibiyeti ile sonuçlandı.
SUMUDICA GALİBİYETLE TANIŞTI
Gaziantep FK’nin Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, yeni takımının başında çıktığı ikinci maçta galibiyetle tanıştı.
7 Eylül 2023 tarihinde Gaziantep FK ile sözleşme imzalayan Marius Sumudica, ilk maçında Kayserispor’a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Rumen teknik direktör, ikinci maçında İstanbulspor karşısında galibiyet alarak takımının bu sezonki puan hasretine son verdi.