Gaziantep FK, Kenan Özer ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yaptığı açıklamayla deneyimli oyuncu Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Süper Lig’in başarılı ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamayla başarılı oyuncu Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekip yaptığı açıklamayla deneyimli oyuncuya teşekkür ederek, “Gaziantep Futbol Kulübümüze 2018-2019 sezonunda transfer olan ve geride kalan üç yıl boyunca büyük emeklerde bulunan başarılı futbolcumuz Kenan Özer ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Formamız altında her zaman üstün mücadele gösteren, Süper Lig’e çıkmamızda katkıları olan ve gerek saha içi gerekse de saha dışındaki örnek kişiliğiyle Kenan Özer'e en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.