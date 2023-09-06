Gaziantep FK Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı
Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Trendol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı. Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK’nin eski teknik direktörü Marius Sumudica ile yeniden anlaştı.
Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Marius Sumudica 1.5 yıl aranın ardından tekrar Türkiye’ye döndü.
İMZAYA GELİYOR
Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörlük görevi için Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığı ve Rumen teknik direktörün yarın Gaziantep’e gelerek yönetimle son görüşmeleri gerçekleştireceği duyuruldu.
Daha önce Gaziantep FK’yi 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, Kırmızı-Siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.
52 yaşındaki Sumudica söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/aIOoJKM7za
— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 6, 2023