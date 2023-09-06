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Gaziantep FK Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Yayınlanma: 15:26 - 06 Eylül 2023 Güncellenme:
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Gaziantep FK Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı

Trendol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı. Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK’nin eski teknik direktörü Marius Sumudica ile yeniden anlaştı.

Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Marius Sumudica 1.5 yıl aranın ardından tekrar Türkiye’ye döndü.

İMZAYA GELİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörlük görevi için Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığı ve Rumen teknik direktörün yarın Gaziantep’e gelerek yönetimle son görüşmeleri gerçekleştireceği duyuruldu.

Daha önce Gaziantep FK’yi 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, Kırmızı-Siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.

52 yaşındaki Sumudica söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.

Çaykur Rizespor Gaziantep Güneş Kayserispor Malatyaspor Rizespor Süper Lig Türkiye
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