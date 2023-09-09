Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita’yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita ile sezon sonuna kadar anlaştı.

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’de kadrosunu güçlendirmek için önemli bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Romanyalı kaleci Florin Nita, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı takıma katılmak üzere anlaştı.

Kulüp yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, son olarak Sparta Prag forması giyen deneyimli kaleci Florin Nita ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Transfer anlaşmasının imza törenine Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren’in katıldığı öğrenildi.

19 KEZ MİLLİ FORMA GİYDİ

Florin Nita, kariyerine Romanya’nın Chiajna kulübünde başladıktan sonra Steaua Bükreş ve Sparta Prag gibi önemli kulüplerde de görev aldı. 313 müsabakada görev yapmış olan Nita, bu maçlardan 112’sinde kalesini gole kapatarak etkileyici bir performans sergiledi. Ayrıca, 19 kez Romanya Milli Takımı formasını giyerek ulusal düzeyde de tecrübe kazandı.

Gaziantep FK, Florin Nita’nın katkılarıyla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. (AA)