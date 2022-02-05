Gaziantep FK, Sivasspor’a gol yağdırdı: 5-1

Süper Lig 24. haftasında Sivasspor'u konuk eden Gaziantep FK, ikinci yarıda 10 kişi kalan rakibini farklı bir skorla mağlup etti. Gol yağmurunun yaşandığı maçta ev sahibi Gaziantep FK rakibini rahat bir şekilde yenmeyi başardı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. İlk yarısında biri iptal edilen 5 golün atıldığı maçta kazanan 5-1’lik skorla Gaziantep FK oldu.

Maçtaki gol perdesini 6. dakikada Papy Djilobodji açtı, 12’de Gaziantep’in forveti Muhammet Demir skoru 2-0’a getirdi. Konuk ekip Sivasspor 29’da Dimitris Goutas ile skoru 2-1 yapsa da, Antep’in savunma oyuncusu Djilobodji 41’de yine sahneye çıktı ve durumu 3-1’e taşıdı. Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Kitsiou’nun attığı gol VAR’dan dönünce ilk yarı Gaziantep’in 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

VAR’DAN KIRMIZI KART ÇIKTI!

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Sivasspor, 63’te VAR uyarısıyla Mustapha Yatabare’nin kırmızı kart görmesiyle sarsıldı. Formda rakibi karşısında 10 kişi kalan Sivasspor, 70’de Alexandru Maxim’in penaltı golüne ve 76’da Furkan Soyalp’in golüne engel olamayınca sahadan 5-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla 31 puanda kalan Sivasspor, ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Gaziantep FK ise, iki maç sonra kazanarak kötü gidişe dur dedi.