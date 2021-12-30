Gaziantep FK turu penaltılarda geçti
Penaltılarda rakibi Bursaspor'u 5-4 mağlup eden Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK, 120 dakikası 1-1 sona eren maçta Bursaspor'u penaltılar sonucunda toplamda 6-5 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turu maçları çekilecek kura sonrasında 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda final ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 25. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden sert şutunu kaleci Canberk güçlükle çeldi, dönen topu tamamlayan Enver Cenk'in dokunuşu direğin yanından dışarı gitti.
- 29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Enver Cenk'in dönerek yaptığı vuruşu kaleci Canberk'in kucağında kaldı.
- 42. dakikada Maxim'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Messaoudi'nın kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaptığı sert vuruş direğinde yanından az farkla dışarı çıktı.
- 58. dakikada savunma arkasına atılan pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mirza'nın rakibini ekarte ettikten sonra yaptığı plase vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
- 61. dakikada İsmail Yüksek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci Mustafa Burak tokatladı, dönen meşin yuvarlağı penaltı noktasında tamamlayarak ağlarla gönderen Burak Altıparmak skoru eşitledi. 1-1
- 67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in rakibini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşu direkten döndü.
- 86. dakikada Doğan'ın kısa geri pasında topla buluşan Batuhan Kör'ün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Mustafa Burak çeldi.
- 97. dakikada Ofosu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunu üst direkten döndü.
- 119. dakikada Dicko'nun pasından ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Türk'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci, Canberk'te kaldı.