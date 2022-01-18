Gaziantep FK-Yeni Malatya maçına kar engeli

Süper Lig 22. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağış altında oynanan ilk yarının ardından maçın ertelenmesine karar verildi.

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Süper Lig 22. haftasının ilk maçında Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Gaziantep’te yoğun kar yağışı altında oynanan maçın ilk 45 dakikası 0-0’lık skorla tamamlandı ancak, ikinci yarıda yağışın yoğunlaşması zeminin tamamen karla kaplanmasına neden oldu.

Hakem Ümit Öztürk ikinci yarıyı başlatmadan önce oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Marius Sumudica karşılaşmanın oynanmasını istese de, hakem Ümit Öztürk zeminin futbol oynamaya müsait olmadığını düşündüğü için tekrar soyunma odasına gitti.

Kısa süreli bekleyişin ardından hakem Ümit Öztürk maçın ertelenmesine karar verirken, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica soyunma odası koridorlarında itirazlarını sürdürünce kırmızı kart gördü.

Gaziantep FK-Yeni Malatya maçı Çarşamba günü 17.00’de kaldığı yerden devam edecek.