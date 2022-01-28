Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçının tarihi açıklandı

TFF, 18 Ocak'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının, kaldığı dakikadan itibaren 23 Şubat saat 20.00’de oynanacağını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat’ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak” ifadelerine yer verildi.