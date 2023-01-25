Gaziantep FK’da Erol Bulut dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığı ve açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’da Erol Bulut dönemi sona erdiği iddia edildi… Son haftalarda istediği sonuçları alamayan kulübün teknik direktör Erol Bulut ile masaya oturduğu ve toplantının ardından yolları ayırma kararının alındığı öne sürüldü.
Erol Bulut’un görevine son verilmesinin ardından kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanma yapılması bekleniyor.
Bu sezon ligde 19 maça çıkan Gaziantep FK, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK, ligde topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü adayları arasında Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal gösteriliyor.