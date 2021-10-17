Gaziantep FK’da Hatayspor maçı öncesi corona virüsü paniği

Gaziantep FK'de Hatayspor maçı öncesi bir oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Süper Lig’in 9. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK’de bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Gaziantep FK’dan yapılan açıklama şu şekilde:

”Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.”