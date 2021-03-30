Gaziantep FK’lı Aziz Tetteh’nin bebeği hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, iki sezondur takımda forma giyen Aziz Tetteh’nin acı gününü paylaştı. Kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun eşi Akosua’nın 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya getirdikleri bebekleri hayata tutunamadı. Yapılan açıklamada, doğumdan sonra tedavi altına alınana bebeğin tedaviye yanıt veremediği belirtildi.

Gaziantep FK’dan yapılan açıklama şu şekilde;

“Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua’nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra, hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Tetteh ve ailesine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, değerli eşi Akosua’nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”