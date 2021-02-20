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Gaziantep FK’nın 1 futbolcusunda corona çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü, Antalyaspor maçı öncesi yapılan corona virüs testlerinde bir futbolcunun pozitif çıktığını açıkladı.

Güncellenme: 14:53, 20/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Gaziantep FK’nın 1 futbolcusunda corona çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü’nde, Süper Lig’in 26. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi bütün takıma rutin olarak yapılan corona virüs testlerinde bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Testi pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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