Gaziantep FK’nın hocası Sumudica: Çok kötü oynadığımız bir maçtı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ankaragücü'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında evinde MKE Ankaragücü’ne 1-0 yenilen Gaziantep FK’nın teknik direktörü Marius Sumudica, takım olarak kötü oynadıklarını söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başladıklarını ifade etti.

Maça motive olamadıklarını dile getiren Sumudica, şu değerlendirmede bulundu:

“Çok kötü oynadığımız bir maçtı. Pozisyona giremediğimiz bir maçtı. Normalde evimizde çok pozisyona giren ve rahat gol atan bir takımız. Taktiksel olarak sıkışık bir maçtı. Eğer sorsaydınız rakip takım maçtan önce beraberliği kabul ederdi. Biz ayrıca bugün zamanı da iyi kullanamadık. Rakip çok iyi kullandı. Rakip sürekli yerdeydi. Biz onların oyununa geldik. Biraz zeki olsaydık ve onların oyununa uymasaydık zaman geçirme konusunda. Tabi bunlar bahane değildir. Biz daha bir şey başarmadık. Takımın bunun farkına varması lazım. Daha çok yolumuz var. (AA)

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