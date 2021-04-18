Gaziantep FK’ya 5.’lik için Kasımpaşa engeli

Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

5. sıra yarışı yaptığı iki takımın da puan kaybettiği haftada mutlak kazanmak isteyen Gaziantep ekibi, Isaac Thelin’in 5 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 geriye düştü.

Tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ile iki farklı üstünlüğü koruyamadı. Gaziantep FK, 63’te Dicko ve 84. dakikada Muhammet Demir ile 2-2’lik beraberliği yakaladı.

Ev sahibi takım son dakikalarda Muhammet ile galibiyet golüne yaklaştı ancak tecrübeli forvet istediği vuruşu yapamayarak topu auta gönderdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 51 puanla 6. sırada kalırken; Kasımapaşa da 37 puanla 16. sırada haftayı tamamladı.

Ligin 36. haftasında Gaziantep FK, Perşembe günü saat 16.00’da Alanyaspor ile deplasmanda; Kasımpaşa da aynı gün saat 19.00’da Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

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