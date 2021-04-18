Gaziantep FK’ya 5.’lik için Kasımpaşa engeli

Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
5. sıra yarışı yaptığı iki takımın da puan kaybettiği haftada mutlak kazanmak isteyen Gaziantep ekibi, Isaac Thelin’in 5 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 geriye düştü.
Tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ile iki farklı üstünlüğü koruyamadı. Gaziantep FK, 63’te Dicko ve 84. dakikada Muhammet Demir ile 2-2’lik beraberliği yakaladı.
Ev sahibi takım son dakikalarda Muhammet ile galibiyet golüne yaklaştı ancak tecrübeli forvet istediği vuruşu yapamayarak topu auta gönderdi.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 51 puanla 6. sırada kalırken; Kasımapaşa da 37 puanla 16. sırada haftayı tamamladı.
Ligin 36. haftasında Gaziantep FK, Perşembe günü saat 16.00’da Alanyaspor ile deplasmanda; Kasımpaşa da aynı gün saat 19.00’da Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 1. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Varga’nın vuruşu direkten geri döndü.
- 5. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Bistrovic’in çevirdiği ve savunmadan seken topu Thelin göğsüyle tamamlayarak ağlara gönderdi. 0-1
- 12. dakikada ceza alanında topla buluşan Dicko’nun sert ve tehlikeli vuruşunda top savunmadan döndü.
- 19. dakikada Hajradinovic’in ceza alanı dışından çektiği yerden sert şutu kaleci Günay’da kaldı.
- 20. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza alanında topla buluşan Kenan’a yapılan müdahaleye penaltı kararı verildi. VAR incelemesinin ardından önceki pozisyonda faul olduğu için penaltı kararı iptal edildi.
- 26. dakikada Bistrovic’in kullandığı köşe vuruşuna Tosic yakın mesafeden dokundu, top üstten auta gitti.
- 39. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mirallas’ın sert şutu savunmadan geri döndü.
- 49. dakikada Maxim’in ceza sahası içinden yaptığı rövaşeta vuruşu kaleci Ertuğrul kurtardı.
- 56. dakikada Bistrovic’in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Haddadi’nin dokunuşu Günay’da kaldı.
- 59. dakikada Hadergjonaj’ın çaprazdan vuruşu Günay’dan döndü, dönen topu boş pozisyondaki Thelin tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2
- 61. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Olkowski’nin kaleye sert şutunda meşin yuvarlak Varga’dan sekerek kornere gitti.
- 62. dakikada Rashid’in ortasını Kenan içeri çevirdi, kale önünde boş pozisyondaki topu Dicko kafayla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
- 73. dakikada Enver kullandığı kornerde topa iyi yükselen Muhammet’in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
- 76. dakikada Maxim’in ortasına Papy kafayla dokundu, top az farkla üstten dışarı çıktı.
- 84. dakikada Güray’ın ortasına Miranda dokundu, direkten dönen topu önünde bulan Muhammet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
- 90. dakikada Güray ceza alanına ortasına Muhammet dokundu, top yandan auta gitti.