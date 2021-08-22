Gaziantep maçında fenalaşan Beşiktaşlı N’Sakala’nın son durumu

Beşiltaşlı futbolcu N'sakala sahada fenalaştı, Gaziantep'te korku dolu anlar yaşandı. 70. dakikada bir anda yere yığılan Demokratik Kongolu futbolcu, ambulansla acilen hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı, herkes derin bir nefes aldı.

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Beşiktaş’ın sol beki Fabrice N'Sakala, yürekleri ağza getirdi. Maçın 70. dakikasında bir anda yere yığılan Demokratik Kongolu futbolcuya ilk müdahaleyi saha kenarında ısınan Necip Uysal yapmak istedi. Ciddi bir rahatsızlık geçirdiği gözlemlenen yıldız oyuncuya, sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı sırada acil ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın nefes alıp verdiği ve bilincinin açık olduğu bilgisi geldi.

Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH pic.twitter.com/QD71SMQc0u — Fabrice Nsakala (@NsakalaFabrice) August 21, 2021

HASTANEDE KALDI

Maç kaldığı yerden devam etti. Hakem Ümit Öztürk, her iki takımın hocasından onay alınca karşılaşmayı yeniden başlattı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren N'Sakala'nın bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikeli bulunmadığı vurgulandı.

ATIBA: KİMSENİN BAŞINA GELMESİN

N’Sakala’nın yaşadığı rahatsızlık takım arkadaşlarını da tedirgin etti. Kaptanlardan Atiba Hutchinson, çok üzgün olduğunu dile getirerek, “Böyle olayların saha içinde kimsenin başına gelmesini istemeyiz, dualarımız ve en iyi dileklerimiz N'Sakala için. Umarım en kısa zamanda aramıza dönecek” ifadelerini kullandı.

KENAN KARAMAN: ŞOK OLDUK

Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Kenan Karaman, maçın ardından yaşadığı korkuyu anlattı. Takım halinde sahada şok olduklarını belirten yıldız futbolcu, “Soyunma odasında N'Sakala'yı düşünüyorduk. İyi haberi geldi ve biraz rahatladık. Doktorlar konuşmuş, durumu iyiymiş. Eriksen'den sonra insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor” şeklinde konuştu.

ERIKSEN’I HATIRLATTI

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut da karşılaşmadan ziyade Fabrice N'Sakala'nın yaşadığı rahatsızlığa değindi. Tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: “Futbolda görmek istemediğimiz bir durum. Bir anda yere yığıldı ve büyük şok yaşadık. Aklıma direkt EURO 2020'deki Danimarkalı futbolcu Eriksen geldi. Durumu iyiymiş. Buradan çıkıp hastanede ziyaretine gideceğim. Beşiktaş camiasına çok geçmiş olsun.”

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