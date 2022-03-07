Gaziantep sahasında Hatayspor ile puanları paylaştı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Gaziantep FK sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig’de 28. hafta maçında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.
Gaziantep FK’nın gollerini 5 ve 78. dakikalarda Maxim kaydetti. Atakaş Hatayspor’un golleri 20. dakikada Ruben Ribeiro ve 30. dakikada El Kaabi’den geldi.
Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK 37, Atakaş Hatayspor ise 43 puana ulaştı.
Süper Lig’de gelecek hafta Gaziantep FK, Giresunspor deplasmanına çıkacak. Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR:
5’inci dakikada Oğuz Ceylan’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Maxim’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
20’nci dakikada orta alandan başlayan Hatayspor atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ribeiro’nun sert vuruşunda Lobjanidze’ye çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
29’uncu dakikada sol kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında Lobjanidze’nin ceza sahası gönderdiği ortada müsait durumdaki El Kaabi’nin vuruşu ağlara gitti: 1-2.
33’üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Sagal’ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada Furkan Soyalp’ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
47’nci dakikada Recep Niyaz’ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Figueriedo’un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
53’üncü dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim’in ortasına topla buluşan Figueriedo’nun vuruşunda kaleci Munir topu çizgiden çıkardı.
65’inci dakikada sağ kanattan gelişten Atakaş Hatayspor atağında El Kaabi’nin ceza sahası içerisine verdiği pasta topla buluşan Lobjanıdze kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu şutu kaleci Mustafa kurtardı.
79’uncu dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim’in sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2.
90+5’inci dakikada sol karattan gelişen konuk takımın atağında Kaabi topu müsait pozisyondaki Diouf’a bıraktı ancak araya Djilobodji girerek golü önledi.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan – Djilobodji, Tosça (Dk. 75 Messaoudi), Caulker, Oğuz Ceylan (Dk. 57 Muhammet Demir), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Vetrih), Sagal, Furkan Soyalp (Dk. 57 Kitsiou), Recep Niyaz, Maxim, Figueriedo (Dk. 85 Mirza)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir – Onur Ergün, Sadık Baş (Dk. 23 Emre Kaplan), Sackey, Ribeiro (Dk. 78 Saint-Louis), Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 90+5 Bertuğ Özgür), Adekugbe, Burak Öksüz, Diouf, El Kaabi
GOLLER: Dk. 5 – Dk. 79 Maxim (Gaziantep FK) – Dk. 20 Ribeiro, Dk. 29 Kaabi (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Furkan (Gaziantep FK) – Onur, Adekugbe (Hatayspor)