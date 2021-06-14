Gaziantepspor’un 2 kupası, kapıları ve flamaları çalındı

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 2016-2017 sezonunda uzun yıllar mücadele ettiği Süper Lig’e veda eden, sonrasında Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) kadar düşen Gaziantepspor’un 100 dönüm arazi üzerindeki tesisleri de ekonomik nedenlerden dolayı kaderine terk edildi. Herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan tesislerdeki antrenman sahalarındaki çimler kurudu, binaların camları ve kapıları kırıldı.

11 Haziran günü ise tesislere gelen Kulüp Başkanı Hasan Şahin, 2 kupanın yerinde olmadığını görünce polise bilgi verdi. Takımın dosyalarını inceleyen ekipler, 2 kupanın çalındığını, Avrupa’da karşılaşılan Roma ve Lille takımlarının flamalarının eksik olduğunu belirledi.

Şikayette bulunan ve hırsızlık olayının aydınlatılmasını isteyen Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, DHA’ya yaptığı açıklamada, tesisin yaklaşık 3 yıldır atıl durumda olduğunu söyledi. Sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade eden Şahin, 100 dönümlük tesisin metruk hale geldiğini ve son olarak 2 kupa ve önemli 2 Avrupa takımının flamalarının çalındığını ve şikayette bulunduklarını belirtti. Başkan Hasan Şahin, “Takımımız Amatör Lig’e düştü. Ben 2. Lig’de başkan oldum ve çok ciddi bir borç bırakılmıştı. Süper Lig’den sonra zaten bu takım kaderine terk edildi. Şahsım olarak bu takım için çocuklarımın rızıklarına kadar harcadım. Burası 100 dönüm civarında bir tesis, burayı korumamızın imkanı yok. Takımın bir geliri olmamasına rağmen o bekçinin gelirini de cebimizden karşılıyoruz” dedi.

Hasan Şahin, kazanılan kupa ve başarıların takımın taraftarlarına ait olduğunu kaydederek şöyle konuştu;

“Maalesef bu takıma destek olunmadı. Şu anda da en önemli şeylerden birisi manevi değeri yüksek olan kupalar çalınıyor ve bu hırsızlık olayı sürekli gerçekleşiyor. Flamalar var; Roma ve Lille maçının. İki kupamız çalındı. Tesisin kapı ve pencereleri de çalınıyor. Kalan kupa ve diğer madalyaları biz muhafaza etmeye başladık. Bu kupalar taraftarlarındır ve onlara teslim etmek istiyoruz.”