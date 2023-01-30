Gaziosmanpaşa taraftarları komşu semtte Beykoz takımına saldırdı!
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde oynanan Gaziosmanpaşa - Beykoz 1908 Spor karşılaşmasında Gaziosmanpaşalı taraftarlar sahaya girip futbolculara saldırdı.
Süper Amatör Lig 5. Grup 15. haftasında Gaziosmanpaşa ile Beykoz 1908 Spor, İBB Bayrampaşa Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın 17. dakikasında Beykoz 1908 Spor oyuncusu Arda Şahin, attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ise saha bir anda karıştı.
Tribünde yer alan ve Gaziosmanpaşa lehine tezahürat yapan holiganlara sahaya inerek Beykozlu futbolculara saldırdı. Teknik ekibin ve polislerin yardımıyla Beykozlu futbolcular soyunma odasında girdi.
Yaşanan olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başlayan maç, tekrar kavga çıkmasının ardından tatil edildi. Saha dışına da yansıyan kavgada çevik kuvvet polisi, Gaziosmanpaşalı taraftarları dağıtmakta zorluk çekerken, biber gazının yanı sıra havaya da ateş etti. (DHA)