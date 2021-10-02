Gecenin kahramanı Güven Yalçın: Rüyamdaki gibiydi

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı şık gollerle takımını galibiyete taşıyan Güven Yalçın, maçtan sonra konuştu.

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Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta galibiyet gollerini atan Güven Yalçın, maçtan sonra konuştu. Ligde oynan iki maçta toplam 3 gol atan Güven’in sözleri şöyle;

– İyi vurdum golde, orta da çok iyiydi. Her oyuncu böyle güzel gol atmak ister tam da rüyamdaki gibiydi. Golü bulduktan sonra açıldık. Pozisyon yokken gol yedik. İkinci golde de şansım tuttu, vurdum ve gol oldu.

– İlk golde Rosier, ikinci golde de Rıdvan çok iyi kesti. Rıdvan’ın ortasında bana pek iş düşmedi ve sevincimde ona teşekkür ettim.

– Her gün çalışıyorum ve üstüne koymaya çalışıyorum. Hocayı da utandırmamaya çalışıyorum. Milli araya 3 puanla girmek bizim için çok önemliydi.