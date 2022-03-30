‘Geçmişten Günümüze Kocaelispor’ etkinliğiyle tarihe ışık tutuldu

Kocaeli’de düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kocaelispor" adlı etkinlikte Kocaelispor’un tarihi ve bugünü öğrencilere anlatıldı.

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Kocaelispor'un tarihine ışık tutan “Geçmişten Günümüze Kocaelispor” adlı etkinlik, Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü'nün düzenlediği organizasyonla gerçekleşti.

Gazeteci Yiğit Özcan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panel, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor eski teknik direktörü Güvenç Kurtar ve Kocaelispor Mali Asbaşkan'ı Recep Durul'un katılımıyla gerçekleşti.

Kocaelispor'un tarihsel sürecini genç nesillere aktarmayı amaçlayan etkinlikte, kulüple ilgili bilgiler katılımcılar tarafından öğrencilere aktarıldı. Kocaelispor'un tarihiyle ilgili yöneltilen sorulara doğru cevap veren öğrencilere de Kocaelispor Dergisi hediye edildi. Paneli ilgiyle takip eden öğrenciler etkinliğin sonunda efsane teknik direktör Güvenç Kurtar ile fotoğraf çekilip imza aldı.