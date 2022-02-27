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Gedson Fernandes ayağının son halini paylaştı!

Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, Galatasaray maçından sonra yayınladığı video ile ayağının son halini gösterdi.

Yayınlanma: 22:05 - 27 Şubat 2022 Güncellenme:
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Gedson Fernandes ayağının son halini paylaştı!

Süper Lig 27. haftasında Galatasaray’a 4-2 mağlup olan Çaykur Rizespor’un yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, maçtan sonra yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Maçın 8. dakikasında harika bir frikik golüne imza atarak Süper Lig kariyerinde ilk kez ağları sarsan Gedson Fernandes, soyunma odasından ayağının videosunu paylaştı. Bacağında çizikleri ve şişlikleri görüntüleyen Fernandes, Marcao ve Babel’i etiketleyerek “Bir şey diyecek misiniz?” ifadelerini kullandı. Gedson’un paylaşımına yanıt veren Ryan Babel, “İyi oyuncuları savunmanın tek yolu kardeşim” yanıtını verdi.

GEDSON’A REKOR FAUL

Maç boyunca Galatasaraylı oyuncuların faulleriyle boğuşan Gedson Fernandes, 2014-15 sezonundan beri 12 kez faule maruz kalarak bir Süper Lig maçında en çok faul yapılan oyuncu oldu.

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