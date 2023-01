Gedson Fernandes: Bu böyle devam edecek

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Alanyaspor maçının ardından "Şampiyonluk yarışını hiç bırakmadık. Kötü zamanlarımız da oldu ama her zaman kazanmak için sahaya çıktık. Bu böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 3-0 yenen Beşiktaş’ta Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir maç çıkarttıklarını belirten Gedson Fernandes, ” Takım olarak öz güvenimizi her hafta yükseltiyoruz. Şimdi önümüze bakıp devam etme zamanı. Hedeflerimize ulaşmak için bu şekilde çalışmaya ve oynamaya devam edeceğiz. Takım olarak her idmanda, her maçta hocamızın direktiflerini yerine getiriyoruz. Herkes en iyisini veriyor. Çok önemli hedeflerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışına devam ettiklerini aktaran Gedson Fernandes, şunları kaydetti:

“Şampiyonluk yarışını hiç bırakmadık. Kötü zamanlarımız da oldu ama her zaman kazanmak için sahaya çıktık. Bu böyle devam edecek. Tabii şampiyon olacağımıza inanıyoruz, şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk için her maça kazanmak için çıkmak zorunda olduğumuzu, çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz.”

“OYNADIĞIM POZİSYONLARA TAKILMIYORUM”

Gol ve asist sayılarını önemsemediğini söyleyen Gedson, “Benim hedefim takıma yardımcı olmak. Gol ya da asist sayıları her zaman önemli olmayabiliyor. Elimden geldiği kadar en iyisini vermek ve bu takımın parçası olarak devam etmek istiyorum. Kişisel performansımdan da mutluyum aynı zamanda. Hocamız nerede görev verirse en iyi pozisyon orasıdır. O yüzden oynadığım pozisyonlara takılmıyorum. Her oyuncu her zaman en iyisini vermek zorunda. Biz de bunu yapmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bazen 120 dakika, bazen 90 dakika maç oynuyoruz. Fiziksel ve mental olarak her idmanda her şeyinizi verdiğiniz zaman bu şekilde sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ben de takımım ve kendi adıma herkesin çalıştığını gördüğüm için mutluyum.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)