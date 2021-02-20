Galatasaray kaptanı Arda Turan ile devre arasında takıma katılan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Alanyaspor hazırlıkları kapsamında gerçekleştiren idmanda GS TV’ye açıklamalar yaptı.

Futbol takımının kamp yaptığı Belek'te güzel bir ortamda hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Arda Turan, “Sueno Hotel ailesine teşekkür ederiz. Bizi burada muhteşem şekilde ağırlıyorlar. Çok iyi Galatasaraylı bir aile. Bize çok güzel bir ortam sağlamışlar. Biz de elimizden geldiği şekilde mücadele ederek yarın liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Yarın başka bir final bizim için Alanyaspor maçı. Önemli bir maç. Bu sene şansımızın tutmadığı bir rakip; ama yarın en iyi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Arda Turan: Tam bir aile ortamı oldu

Takımda çok güzel bir arkadaşlık olduğunu vurgulayan Turan, “Biz Galatasaray takımı olarak oynayanı ve oynamayanı ile çok güzel bir aile olduk. Kimse kendini as ya da yedek olarak hissetmiyor. Tam bir aile ortamı oldu. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü uzun bir maç maratonu vardı. Takım olarak, kulüp olarak saha içine bakıyoruz. Bizim işimiz burası. Saha içindeki gücümüze inanıyoruz. Yarın da Alanya maçını en iyi şekilde mücadele verip kazanmak istiyoruz. Çok iyi arkadaşlık var. Herkes birbirine yardım ediyor. Sezon sonuna kadar bu böyle gidecek inşallah. Sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gedson Fernandes: Çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum

Gedson Fernandes ise Galatasaray'a gelmekle isabetli bir karar verdiğini belirterek, “Çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Burada çok mutluyum. Adaptasyon sürecimi en kısa sürede atlatıp o şekilde devam etmek istiyorum. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Yarınki maça çıktığımız zaman tam konsantre olmuş ve galibiyet isteyen bir Galatasaray'ı herkes görecek. Umarım galibiyeti alır, evimize bu şekilde döneriz” değerlendirmesinde bulundu.