Gedson Fernandes, Karagümrük’e karşı Beşiktaş’ta yine fark yarattı

Gedson Fernandes, Karagümrük maçında iki gol atarak Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Portekizli yıldız, son dört Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başardı ve takımın en iyisi olarak dikkat çekiyor.

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Gedson Fernandes, Kara Kartal'ı uçurmaya devam ediyor. Karagümrük galibiyetini getiren golü atan 24 yaşındaki orta saha, son dört Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte skorer yönünü geliştirmeye devam Portekizli yıldız, takımın en iyisi olarak dikkat çekiyor. Karagümrük önünde en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan ve en çok adam eksilten futbolcu olan Gedson, istatistik kağıdında boş yer bırakmadı, yine fark yaratan isim oldu.

YÜZDE YÜZ AMİR

Beşiktaş’ın geçen sezon Konyaspor'dan transfer ettiği Amir Hadziahmetovic, Karagümrük maçındaki performansıyla alkış aldı.

Boşnak orta saha oyunda kaldığı 77 dakikada 64'te 64 isabetli pas ve 9'da 9 uzun top atarak yüzde yüzlük başarı sağladı.